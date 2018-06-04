Подставили Лаврова: КремльТВ уличили в "подделке" Ким Чен Ына

В эфире итоговой программы "Вести недели" с Дмитрием Киселевым на пропагандистском телеканале "Россия-1" показали фейковую улыбку главы КНДР Ким Чен Ына.

Так, на презентованном фото президент Северной Кореи якобы улыбается во время рукопожатия с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

При этом российские СМИ сразу же подметили, что на оригинальной фотографии лидер КНДР стоит с серьезным лицом.

Кадр из передачи "Вести недели"

В качестве исходной фотографии был взят снимок фотоагентства Visualrian МИА "Россия сегодня".

🇷🇺🇰🇵В Пхеньяне Сергея Лаврова принял Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын pic.twitter.com/2eOY4TB3u8 — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 31 мая 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сюжете о войне в Сирии на пропагандистском Первом канале РФ был показан кадр со снайперской винтовкой из игры Arma 3.