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Подставили Лаврова: КремльТВ уличили в "подделке" Ким Чен Ына

5.7тЧитать новость на украинском

В эфире итоговой программы "Вести недели" с Дмитрием Киселевым на пропагандистском телеканале "Россия-1" показали фейковую улыбку главы КНДР Ким Чен Ына.

Так, на презентованном фото президент Северной Кореи якобы улыбается во время рукопожатия с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

При этом российские СМИ сразу же подметили, что на оригинальной фотографии лидер КНДР стоит с серьезным лицом.

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Кадр из передачи "Вести недели"

В качестве исходной фотографии был взят снимок фотоагентства Visualrian МИА "Россия сегодня".

Как сообщал OBOZREVATEL, в сюжете о войне в Сирии на пропагандистском Первом канале РФ был показан кадр со снайперской винтовкой из игры Arma 3.

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Тема
Фейки российских СМИ
Персоны
Ким Чен ЫнСергей Лавров
Место
Россия
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