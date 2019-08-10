"Подрывает международную работу": появилась реакция ЕС на ракетные испытания КНДР

КНДР запусками баллистических ракет малой дальности подрывает международную работу по укреплению доверия и установления прочного мира на полуострове.

Об этом в субботу, 10 августа, заявила пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич, сообщает "Европейская правда".

"Запуском двух баллистических ракет малой дальности, который является уже пятым подобным испытанием за последние недели, КНДР продолжает подрывать международную работу по укреплению доверия и установления прочного мира и безопасности на Корейском полуострове, свободном от ядерного оружия", – отметила она.

Ракетные испытания КНДР Информационное сопротивление

По ее словам, в ЕС ожидают, что в дальнейшем КНДР воздержится от провокаций и выполнит свои международные обязательства, определенные в резолюциях Совета безопасности ООН.

"Крайне важно, чтобы КНДР предприняла конкретные и заслуживающие доверия, шаги к полной и безвозвратной отказа от своих программ в области ядерного оружия, оружия массового уничтожения и баллистических ракет", – сказала пресс-секретарь.

Также в ЕС надеются на скорейшее возобновление переговоров КНДР и США. "Мы ожидаем, что КНДР быстро возобновит переговоры на рабочем уровне с Соединенными Штатами, как это было согласовано на встрече в демилитаризованной зоне 30 июня, и создаст благоприятные условия для конструктивных и устойчивых переговоров", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 10 августа, КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности у восточного побережья полуострова в сторону Японского моря.

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