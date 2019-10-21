Подруга Путина потребовала изгнать Турцию из НАТО

Лидер французской партии Национальное объединение Марин Ле Пен, которая известна своей симпатией к лидеру РФ Владимиру Путина, призвала исключить Турцию из НАТО.

Поводом для такого заявления стало проведение Турцией военной операции на территории Сирии, передает Teller Report.

Марин Ле Пен считает, что Турция нарушила критерии пребывания в НАТО. Также она раскритиковала Евросоюз.

"Евросоюз ничего не делает по поводу военной операции Турции в Сирии", – негодовала Ле Пен.

Лидер французских националистов также предложила остановить предоставление финансовой помощи Турции как потенциальному кандидату в ЕС.

Марин Ле Пен и Путин

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