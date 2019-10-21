Подруга Путина потребовала изгнать Турцию из НАТО

Лидер французской партии Национальное объединение Марин Ле Пен, которая известна своей симпатией к лидеру РФ Владимиру Путина, призвала исключить Турцию из НАТО.
Поводом для такого заявления стало проведение Турцией военной операции на территории Сирии, передает Teller Report.
Марин Ле Пен считает, что Турция нарушила критерии пребывания в НАТО. Также она раскритиковала Евросоюз.
"Евросоюз ничего не делает по поводу военной операции Турции в Сирии", – негодовала Ле Пен.
Лидер французских националистов также предложила остановить предоставление финансовой помощи Турции как потенциальному кандидату в ЕС.
Марин Ле Пен и Путин
Как сообщал OBOZREVATEL:
6 октября стало известно, что Турция в ускоренном режиме стянула к границе Сирии дополнительные войска и технику, после того как президент объявил о начале новой военной операции.
После этого Трамп пригрозил Турции полным уничтожением экономики, если та совершит какие-либо "внерамочные" действия.
15 октября глава США ввел санкции против Минобороны и Минэнергетики Турции, а также трех должностных лиц этой страны из-за военной операции в Сирии.
16 октября Трамп призвал Турцию закончить операцию и пригрозил новыми санкциями. Реджеп Тайип Эрдоган в ответ подчеркнул, что он "никогда не объявит о прекращении огня" в северо-восточной Сирии.
Эрдоган также унизил главу Министерства иностранных дел Германии Хайко Мааса, публично назвав его "дилетантом". Резкое заявление он сделал после сообщения немецкого министра о намерении ограничить экспорт вооружений Анкаре из-за ситуации в Сирии.
С начала военной операции Турции в Сирии погибли 218 мирных жителей-курдов, еще около 650 были ранены.
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