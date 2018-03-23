"Подписали приговор в Гаагу": Соловьев обвинил Украину в авиабомбежках жителей Донбасса

Главный пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что недавно покончивший жизнь самоубийством украинский летчик Владислав Волошин, участвуя в АТО, бомбил мирное население Донбасса (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Более того, он считает, что в Украине даже опасаются того, что информация о боевых вылетах Волошина против террористов "ДНР" может стать поводом для приговора для Гаагского трибунала. Свою теорию Соловьев озвучил в эфире собственной программы "Воскресный вечер" на телеканале "Россия 1".

"Они, (украинская власть. — Ред.) когда восхваляли застрелившегося в спину летчика Волошина, признали, что он как раз во время АТО бомбил. На что им говорит один из политических украинских лидеров: "Вы что, с ума посходили? Вы себе в Гаагу подписываете приговор!" То есть, вы признали, что использовали против гражданского населения авиацию. Это то, что Украина на протяжении большого количества лет отрицала и говорила, что кондиционеры взорвались. А тут у них Волошин, который бомбил, оказался национальным героем!" — возмутился пропагандист.

Как сообщал "Обозреватель", российский политолог Олег Барабанов заявил, что, торгуя с Украиной, Россия финансирует войну на Донбассе и убийства своих людей за их же деньги.