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21 ноября • обновлено в 09:02
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"Подпись России ничего не значит": Эстония открыто выступила против Москвы

3.5т
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Россия не держит своего слова, а ее подписи на международных актах ничего не значат. Это ни для кого не секрет.

Такое заявление сделала президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью медиа-сети EurActiv. Она добавила, что Россия стянула силы и технологии к границе республики. Их концентрация соизмерима с числом войск, задействованных в маневрах "Запад-2009".

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"НАТО нужно понимать: будет мало времени на реагирование, если что-то пойдет не так", — обратила внимание политик.

Она добавила, что в случае угрозы, действовать придется очень быстро, но Североатлантический альянс на 100% готов защищать своих союзников.

"Эти 100% зависят от готовности и возможности сдерживания", — пояснила президент Эстонии.

В то же время президент Эстонии выступила за диалог даже с самым трудным партнером.

Эстония открыто выступила против России

Эстония открыто выступила против России

tsargrad.tv

Как сообщал OBOZREVATEL, глава парламента Эстонии, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас потребовал от России вернуть захваченные территории государства.

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Автор
Екатерина Луговская Екатерина Луговская
Место
Эстония
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hunt andres
hunt andres
Ясно. Буратина в Москву не едет)))
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Валевич Борис
Валевич Борис
рашка только со слабым противником воевать может. Когда турки сбили их самолет - они не полезли воевать, а плакали и от злости давили турецкие помидоры
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Хо Хол
Хо Хол
Валевич Борис, между прочим РФ воюет с одной из сильнейших армий Европы - с окраинской. Ты забыл что ли?
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0
Хо Хол
Хо Хол
Можно подробнее, какой именно договор РФ нарушила?
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