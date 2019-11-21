"Подпись России ничего не значит": Эстония открыто выступила против Москвы

Россия не держит своего слова, а ее подписи на международных актах ничего не значат. Это ни для кого не секрет.

Такое заявление сделала президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью медиа-сети EurActiv. Она добавила, что Россия стянула силы и технологии к границе республики. Их концентрация соизмерима с числом войск, задействованных в маневрах "Запад-2009".

"НАТО нужно понимать: будет мало времени на реагирование, если что-то пойдет не так", — обратила внимание политик.

Она добавила, что в случае угрозы, действовать придется очень быстро, но Североатлантический альянс на 100% готов защищать своих союзников.

"Эти 100% зависят от готовности и возможности сдерживания", — пояснила президент Эстонии.

В то же время президент Эстонии выступила за диалог даже с самым трудным партнером.

Эстония открыто выступила против России tsargrad.tv

Как сообщал OBOZREVATEL, глава парламента Эстонии, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас потребовал от России вернуть захваченные территории государства.

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