Подозреваемую в попытке отравить Трампа задержали в США

В США задержали подозреваемую в отправке посылки американскому президенту Дональду Трампу, содержащую яд рицин.

Женщину задержали при попытке въехать в США из Канады в штате Нью-Йорк, сообщает CNN. При себе у подозреваемой было обнаружено оружие.

Ожидается, что прокуратура США в Вашингтоне, округ Колумбия, предъявит ей обвинения. По информации издания The New York Times, письмо с ядом было отправлено из Канады.

Рицин – белковый яд растительного происхождения, чрезвычайно токсичен для человека.

Его можно использовать в виде порошка, гранул, аэрозоля или кислоты. При проглатывании рицин вызывает тошноту, рвоту и внутреннее кровотечение желудка и кишечника, за которым следует отказ печени, селезенки, почек и смерть в результате коллапса системы кровообращения.

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