За подозреваемого в убийстве Флойда, спровоцировавшего протесты в США, назначили залог

Карина Бондаренко Мир 07:06, 9.06.2020

Полицейскому Дереку Шовину, подозреваемому в убийстве Джорджа Флойда во время задержания разрешили выйти из под стражи под залог в 1,5 млн долларов США.

Соответствующее решение в понедельник, 8 июня, вынес суд Миннеаполиса, сообщает DW. При этом сумма залога может быть уменьшена до 1 млн.

Для этого полицейский должен будет отказаться от работы в правоохранительных органах, сдать огнестрельное оружие и разрешение на него, не покидать штат Миннесота и не вступать в контакт с семьей Джорджа Флойда.

Дерек Шовин
DW

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Хьюстоне (штат Техас, США) состоялась церемония прощания с Джорджем Флойдом, смерть которого после задержания полицейским привела к масштабным протестам.

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