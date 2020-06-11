Подозреваемого в убийстве Джорджа Флойда отпустили под залог

Один из полицейских Миннеаполиса (США), подозреваемый в убийстве Джорджа Флойда при задержании, вышел из под стражи под залог.

За Томаса Лейна внесли 750 тысяч долларов, передает New York Post. Он проходит по делу как подстрекатель и пособник в убийстве с еще двумя коллегами.

Полицейский Дерек Шовин считается подозреваемым в совершении убийства по неосторожности. Все четверо по постановлению суда могут быть временно освобождены под залог суммой в один миллион долларов.

Подозреваемый в убийстве Томас Лейн New York Post

Ранее OBOZREVATEL писал, что в США похоронили Джорджа Флойда в золотом гробу и белом катафалке.