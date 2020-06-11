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11 июня • обновлено в 06:41
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Подозреваемого в убийстве Джорджа Флойда отпустили под залог

1.3т
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Один из полицейских Миннеаполиса (США), подозреваемый в убийстве Джорджа Флойда при задержании, вышел из под стражи под залог.

За Томаса Лейна внесли 750 тысяч долларов, передает New York Post. Он проходит по делу как подстрекатель и пособник в убийстве с еще двумя коллегами.

Полицейский Дерек Шовин считается подозреваемым в совершении убийства по неосторожности. Все четверо по постановлению суда могут быть временно освобождены под залог суммой в один миллион долларов.

Подозреваемый в убийстве Томас Лейн

Подозреваемый в убийстве Томас Лейн

New York Post

Ранее OBOZREVATEL писал, что в США похоронили Джорджа Флойда в золотом гробу и белом катафалке.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Беспорядки в США из-за убийства Джорджа Флойда полицейскими
Место
США
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