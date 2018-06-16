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"Подождем!" В Белом доме ополчились против Путина

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Президент США Дональд Трамп выражал желание встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным, однако его команда саботировала эту возможность.

Это произошло в ноябре 2017 года, после того, как лидеры страны провели беседу на полях саммита АТЭС во Вьетнаме, пишет The Washington Post со ссылкой на источники в Белом Доме.

"После той встречи президент сказал, что хотел бы пригласить Путина в Белый дом. Мы это проигнорировали", — рассказал собеседник издания.

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Отмечается, что планы Трампа не совпадали с интересами высших помощников в Совете национальной безопасности.

"Они решили: давайте подождем и посмотрим, поднимет ли президент этот вопрос еще раз", — пояснил источник.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дональд Трамп заявил, что окажись у него возможность поговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным на саммите G7, он непременно попросил бы его уйти из Украины и Сирии.

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Тема
Встреча Путина и Трампа
Персоны
Дональд ТрампВладимир Путин
Место
США
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Daks Viktor
Daks Viktor
Таких козлів не просять, їм просто відбивають роги... Він би попросив... Кого? Ту людину руки якої по локті в грузинській, українській і сірійській крові? Людину яка бреше на кожному кроці?
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