"Подорвали демократию!" Власти Британии пошли против воли людей по Brexit

Правительство Великобритании отклонило петицию за прекращение выхода страны из Евросоюза.

Департамент по выходу из ЕС сообщил, что "политика правительства сохраняется, оно не будет отменять статью 50 Лиссабонского договора (возможность выхода из ЕС. — Ред)", пишет издание The Guardian.

Сообщается, что власти не пойдут против результатов референдума 2016 года, когда 17,4 миллиона человек проголосовали за выход из ЕС.

"Отмена статьи 50 подорвала бы нашу демократию и доверие. В 2016 году 17,4 миллиона человек проголосовали за выход из Европейского Союза, надеясь, что результат будет соблюден", — сказано в заявлении правительства.

Отмечается, что петицию, которую поддержали 5,8 млн подписями, обсудят 1 апреля. Министр правительства будет обязан ответить на нее, но не будет голосования по действиям, которые она требует.

Кроме этого, депутаты обсудят еще 2 петиции: первая призывает ко второму референдуму и получила более 120 тысяч подписей, вторая — имеет более 140 тысяч подписей и требует, чтобы Великобритания вышла из ЕС 29 марта с соглашением или без него.

Brexit

Как сообщал OBOZREVATEL:

В июне 2016 года большинство жителей Великобритании проголосовали за выход королевства из Европейского Союза.

25 ноября 2018 года страны-члены ЕС одобрили проект договора о Brexit, который регламентирует ключевые моменты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.

Европейский Союз завершил подготовку к выходу Великобритании из ЕС, который может состояться 12 апреля 2019 года, без соглашения.

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