''Подорожник приложат'': у обрушенного Крымского моста нашли новую ''болезнь''

После того, как часть незаконно построенного оккупантами Крымского моста провалилась под воду, в сети напомнили о еще одной ненадежной конструкции сооружения - 256-й опоре.

Соответствующими фотографиями в Twitter поделилась блогер "RoksolanaToday&Крым". "Мостик, заболей! Есть повод напомнить - 256 опора с латочкой", - подписала снимки она.

"Да мост просто еще не "раскатался". Как новая резина, нужно немного потерпеть", "Подорожник приложат и все будет хорошо", - пишут пользователи, комментируя пост.

twitter.com/KrimRt

twitter.com/KrimRt

twitter.com/KrimRt

twitter.com/KrimRt

Как сообщал OBOZREVATEL, на морском участке между Тузлинской косой в процессе опускания на опоры в воду упал один из железнодорожных пролетов Крымского моста.

По предварительной информации, инцидент произошел в результате технической неисправности одной из домкратных систем. Никто из строителей не пострадал.

В сети высмеяли очередной провал Крымского моста, назвав инцидент неслучайным.