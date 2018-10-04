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''Подорожник приложат'': у обрушенного Крымского моста нашли новую ''болезнь''

1.1тЧитать материал на украинском

После того, как часть незаконно построенного оккупантами Крымского моста провалилась под воду, в сети напомнили о еще одной ненадежной конструкции сооружения - 256-й опоре.

Соответствующими фотографиями в Twitter поделилась блогер "RoksolanaToday&Крым". "Мостик, заболей! Есть повод напомнить - 256 опора с латочкой", - подписала снимки она.

"Да мост просто еще не "раскатался". Как новая резина, нужно немного потерпеть", "Подорожник приложат и все будет хорошо", - пишут пользователи, комментируя пост.

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''Подорожник приложат'': у обрушенного Крымского моста нашли новую ''болезнь''

twitter.com/KrimRt

''Подорожник приложат'': у обрушенного Крымского моста нашли новую ''болезнь''

twitter.com/KrimRt

''Подорожник приложат'': у обрушенного Крымского моста нашли новую ''болезнь''

twitter.com/KrimRt

''Подорожник приложат'': у обрушенного Крымского моста нашли новую ''болезнь''

twitter.com/KrimRt

''Подорожник приложат'': у обрушенного Крымского моста нашли новую ''болезнь''

Как сообщал OBOZREVATEL, на морском участке между Тузлинской косой в процессе опускания на опоры в воду упал один из железнодорожных пролетов Крымского моста.

По предварительной информации, инцидент произошел в результате технической неисправности одной из домкратных систем. Никто из строителей не пострадал.

В сети высмеяли очередной провал Крымского моста, назвав инцидент неслучайным.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликт
Объекты
Керченский мостУкраинаРоссиясоцсети
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чорний Жупан
чорний Жупан
Как же легко и не принужденно гадят тупые хахлы на чужие ошибку)) Оно и понятно! Ведь сами то уже 27 лет как всем своим стадом они не построили ни одного моста!! Ни одной ГЭС, АЭС, ТЭС!! Зато с надутыми щеками и шароварами радуются чужим ошибкам))) Нация дебилов блять
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