Путин назвал Скрипаля предателем и подонком

Президент России Владимир Путин публично назвал экс-шпиона ГРУ Сергея Скрипаля подонком и предателем.

Такую цитату приводит российское издание "РИА Новости". Также Путин уточнил: хотя некоторые и называют Скрипаля правозащитником, на самом деле он - шпион.

"Он просто подонок, чем быстрее закончится информационная кампания вокруг него, тем лучше", - заявил Путин.

"Есть такое понятие — предатель Родины", - добавил он.

Кроме того, президент РФ крайне цинично выразил свое мнение об отравлении семьи Скрипалей в Великобритании: "Приехал мужик и начал травить бомжей. Надеюсь, что это (дело Скрипалей. - Ред.) закончится. Чем быстрее это закончится, тем лучше".

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в Британии 4 марта нервно-паралитическим веществом "Новичок". Официальный Лондон заявил, что за этим стоит Москва, однако та отвергла все обвинения. В результате Скрипалей удалось спасти, а многие страны мира начали высылку российских дипломатов.

Сам Скрипаль изначально не поверил, что к его отравлению причастны российские спецслужбы, но позже заявил, что боится Путина.

Ранее в эфире ObozTV эксперт Международного института демократии, экс-доброволец батальона "Айдар" Евгений Дикий рассказал, как Россия поступит с "отравителями" Скрипалей.