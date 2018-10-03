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Путин назвал Скрипаля предателем и подонком

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Президент России Владимир Путин публично назвал экс-шпиона ГРУ Сергея Скрипаля подонком и предателем.

Такую цитату приводит российское издание "РИА Новости". Также Путин уточнил: хотя некоторые и называют Скрипаля правозащитником, на самом деле он - шпион.

"Он просто подонок, чем быстрее закончится информационная кампания вокруг него, тем лучше", - заявил Путин.

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"Есть такое понятие — предатель Родины", - добавил он.

Кроме того, президент РФ крайне цинично выразил свое мнение об отравлении семьи Скрипалей в Великобритании: "Приехал мужик и начал травить бомжей. Надеюсь, что это (дело Скрипалей. - Ред.) закончится. Чем быстрее это закончится, тем лучше".

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в Британии 4 марта нервно-паралитическим веществом "Новичок". Официальный Лондон заявил, что за этим стоит Москва, однако та отвергла все обвинения. В результате Скрипалей удалось спасти, а многие страны мира начали высылку российских дипломатов.

Сам Скрипаль изначально не поверил, что к его отравлению причастны российские спецслужбы, но позже заявил, что боится Путина.

Ранее в эфире ObozTV эксперт Международного института демократии, экс-доброволец батальона "Айдар" Евгений Дикий рассказал, как Россия поступит с "отравителями" Скрипалей.

Читайте все новости по теме "Отравление Скрипаля" на OBOZREVATEL.

Темы
Отравление СкрипаляЯд "Новичок"российская пропаганда
Персоны
Владимир ПутинСергей Скрипаль
Место
Россия
Объект
Россия
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Чижевский Константин
Чижевский Константин
мне зарплаты не хватает с ужасом жду зимы , полуголодный . нахуй мне путин с этими скрипалями , жду когда вайцман уйдёт с поста и придёт кайцман , для смеха
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Русский Солдат
Русский Солдат
Так вот, говорят на украине хотели Скрипалю "героя украины" дать (ну за народный украинский подвиг - предательство), но к вящей радости не успели. Выяснилось, что хохлов он презирал, майдан не одобрял и российский Крым поддерживал, а то было бы как с Савченко.
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