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Подобрали на улице: выяснилось, как "Новичок" убил британку

3.8тЧитать новость на украинском

Нервно-паралитическое вещество "Новичок", от которого пострадали два человека в британском Эймсбери, было залито во флакон от духов.

Об этом заявил брат пострадавшего Мэтью Роули, сообщает ВВС. По его словам, мужчина подобрал флакон, после чего он и его подруга оказались в больнице.

Ранее полиция сообщала, что яд был найден в небольшой бутылке в квартире Роули. Правоохранительные органы отказались комментировать слова брата.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в начале июля текущего года в Британии, в соседнем с Сосбери городе Эймсбери (графство Уилтшир), произошло еще одно серьезное отравление неизвестным веществом. Одна из пострадавших скончалась в больнице.

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Тема
Отравление Скрипаля
Персона
Сергей Скрипаль
Место
Великобритания
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
И близкое расположение Портон Дауна( где исследуют подобные вещества),к местам обоих отравлений, ни при чём, конечно.А вот рука Москвы это да, версия.
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