Подобрали на улице: выяснилось, как "Новичок" убил британку

Нервно-паралитическое вещество "Новичок", от которого пострадали два человека в британском Эймсбери, было залито во флакон от духов.

Об этом заявил брат пострадавшего Мэтью Роули, сообщает ВВС. По его словам, мужчина подобрал флакон, после чего он и его подруга оказались в больнице.

Ранее полиция сообщала, что яд был найден в небольшой бутылке в квартире Роули. Правоохранительные органы отказались комментировать слова брата.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале июля текущего года в Британии, в соседнем с Сосбери городе Эймсбери (графство Уилтшир), произошло еще одно серьезное отравление неизвестным веществом. Одна из пострадавших скончалась в больнице.