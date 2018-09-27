Подняты сотни самолетов: в России снова решили ''поиграть мышцами''

Семь стран-участниц СНГ в четверг, 27 сернября, начали тренировку по противовоздушной обороне (ПВО) с участием до 100 самолетов, включая стратегические бомбардировщики.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны РФ, к отработке задач приступили более 130 командных пунктов и пунктов управления. Руководят мероприятием Воздушно-космические силы России, передает ТАСС.

"В тренировке задействовано до 100 самолетов истребительной авиации Су-27, МиГ-29, МиГ-31, Як-130, бомбардировочной авиации Су-24, Су-34, штурмовой авиации Су-25, дальней авиации Ту-22, Ту-160, Ту-95, вертолеты Ка-27, Ми-8 вооруженных сил РФ, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, а также подразделения радиотехнических и зенитных ракетных войск, выделенные в состав объединенной системы ПВО от указанных государств", – сказали в ведомстве.

Учения начались с обнаружения в Восточноевропейском и Центрально-Азиатском регионах контрольных целей условного воздушного противника.

В рамках мероприятия будут отработаны действия дежурных сил по воздушным судам, нарушающим государственные границы стран СНГ, а также угоняемым воздушным судам и при оказании помощи экипажам самолетов и вертолетов, терпящих бедствие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в РФ прошли самые масштабные в истории страны учения "Восток-2018", в которых было задействовано 300 тыс. военнослужащих.