Поднялся черный дым, власти в панике: в Испании адский пожар на химзаводе. Видео

В среду, 11 ноября, в муниципалитете Мунтурнес-дал-Вальес недалеко от Барселоны в Испании произошел крупный пожар на химическом заводе, из-за чего приближенные населенные пункты экстренно эвакуировали.

Об этом сообщает местное издание La Vanguardia. О пострадавших информации нет (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что на место ЧП прибыли сразу 20 пожарных машин. Огонь охватил все помещения завода.

В Испании загорелся химзавод

В Испании загорелся химзавод Скриншот из видео

В Испании загорелся химзавод Скриншот из видео

В Испании загорелся химзавод

В Испании загорелся химзавод Скриншот из видео

Поскольку была угроза выброса токсичных веществ, власть активировала механизм гражданской защиты на случай утечки токсичных веществ и рекомендовала жителям ближайших районов не выходить из помещений и не открывать окна.

Очевидцы рассказали, что видели в радиусе пожара облака черного дыма.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во Франции произошел пожар на химзаводе. В городе Руан закрыли все учреждения и эвакуировали жителей.

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