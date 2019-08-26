Подняли военных, G7 в гневе: масштабные пожары в Бразилии показали из космоса

Пожары в Бразилии, которые охватили Амазонию, достигли таких масштабов, что их видно космоса.

Фото опубликовал на своей странице в Twitter итальянский астронавт Лука Пармитано, находящийся на борту Международной космической станции. На кадрах видно, что дым растянулся на тысячи километров.

"Дым от десятков возникших в результате деятельности человека пожаров в лесах Амазонии виден на протяжении тысяч километров", – написал в сети Пармитано.

The smoke, visible for thousands of kilometres, of tens of human-caused fires in the Amazon forest. #noplanetB #MissionBeyond pic.twitter.com/SyoydfJo39 — Luca Parmitano (@astro_luca) August 26, 2019

По информации The Guardiаn, пожары в лесах Амазонии бушуют уже несколько недель. Это вызвало гнев представителей государств-членов G7 ("Большой семерки"), которые на саммите в Биаррице уже обсудили данную проблему. Лидеры поддерживают контакт со всеми государствами, на территории которых простираются леса Амазонии.

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Президент Франции Эммануэль Макрон призвал финансово и технически помочь в тушении пожаров в амазонских лесах. Вместе с тем, он раскритиковал президента Бразилии Жаира Болсонару, который не предпринимает мер в борьбе со стихией. Франция и Ирландия пригрозили бразильскому президенту, что не ратифицируют из-за этого торговое соглашение. За помощью уже обратилась к международному сообществу Колумбия.

На защиту лесов Амазонии встала и общественность. 23 августа во многих городах Бразилии прошли акции протеста против бездействия властей в борьбе с пожаром.

После критики Болсонару санкционировал военные операции в семи штатах Бразилии, в которых будут задействованы более 43 тысяч военных и авиация. В некоторых регионах военнослужащие уже начали координировать противопожарные мероприятия.

- Mais de 43 mil militares das Forças Armadas reforçam ações de combate a incêndios na Amazônia. 🇧🇷 // Via @DefesaGovBr pic.twitter.com/KcDWPRMxRe — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 24, 2019

Также Болсонару сообщил, что принял предложение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о помощи и самолеты для тушения пожаров.

- Confira a ação das aeronaves C-130 Hércules, da nossa Força Aérea, no combate aos focos de incêndio na Amazônia, partindo de Porto Velho (RO)! via @DefesaGovBr pic.twitter.com/kcBuFHhsbY — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 24, 2019

По информации космических исследований INPE, в течение 2019 года в Бразилии зарегистрировали около 80 тысяч пожаров, из них 40 тысяч – в амазонских лесах.

С января по август пожары уничтожили более 1,8 млн гектаров лесов Амазонии, расположенных на территории Бразилии, что составляет примерно 0,44% территории биома. При этом наибольшие потери от пожаров Амазония понесла в марте, когда сгорело свыше полумиллиона гектаров ее территории. Общее количество зафиксированных спутниками очагов возгорания в стране по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 85%, превысив 22 августа отметку в 76 тысяч.

Подчеркнем, что в тропических лесах Амазонии, которые называют "легкими планеты", проживают до 3 млн видов животных и растений.

Масштабные пожары в Бразилии twitter.com/astro_luca

Масштабные пожары в Бразилии theguardian.com

Масштабные пожары в Бразилии theguardian.com

Масштабные пожары в Бразилии theguardian.com

Масштабные пожары в Бразилии twitter.com/astro_luca

Масштабные пожары в Бразилии twitter.com/astro_luca

Масштабные пожары в Бразилии twitter.com/astro_luca

Масштабные пожары в Бразилии theguardian.com

Масштабные пожары в Бразилии theguardian.com

Масштабные пожары в Бразилии theguardian.com

Масштабные пожары в Бразилии theguardian.com

Масштабные пожары в Бразилии theguardian.com

Масштабные пожары в Бразилии theguardian.com

Масштабные пожары в Бразилии theguardian.com

Масштабные пожары в Бразилии theguardian.com

Масштабные пожары в Бразилии theguardian.com

Масштабные пожары в Бразилии theguardian.com

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