Подняли военных, G7 в гневе: масштабные пожары в Бразилии показали из космоса

Пожары в Бразилии, которые охватили Амазонию, достигли таких масштабов, что их видно космоса.

Фото опубликовал на своей странице в Twitter итальянский астронавт Лука Пармитано, находящийся на борту Международной космической станции. На кадрах видно, что дым растянулся на тысячи километров.

"Дым от десятков возникших в результате деятельности человека пожаров в лесах Амазонии виден на протяжении тысяч километров", – написал в сети Пармитано.

The smoke, visible for thousands of kilometres, of tens of human-caused fires in the Amazon forest. #noplanetB #MissionBeyond pic.twitter.com/SyoydfJo39