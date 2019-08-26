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Подняли военных, G7 в гневе: масштабные пожары в Бразилии показали из космоса

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Пожары в Бразилии, которые охватили Амазонию, достигли таких масштабов, что их видно космоса.

Фото опубликовал на своей странице в Twitter итальянский астронавт Лука Пармитано, находящийся на борту Международной космической станции. На кадрах видно, что дым растянулся на тысячи километров.

"Дым от десятков возникших в результате деятельности человека пожаров в лесах Амазонии виден на протяжении тысяч километров", – написал в сети Пармитано.

По информации The Guardiаn, пожары в лесах Амазонии бушуют уже несколько недель. Это вызвало гнев представителей государств-членов G7 ("Большой семерки"), которые на саммите в Биаррице уже обсудили данную проблему. Лидеры поддерживают контакт со всеми государствами, на территории которых простираются леса Амазонии.

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Президент Франции Эммануэль Макрон призвал финансово и технически помочь в тушении пожаров в амазонских лесах. Вместе с тем, он раскритиковал президента Бразилии Жаира Болсонару, который не предпринимает мер в борьбе со стихией. Франция и Ирландия пригрозили бразильскому президенту, что не ратифицируют из-за этого торговое соглашение. За помощью уже обратилась к международному сообществу Колумбия.

На защиту лесов Амазонии встала и общественность. 23 августа во многих городах Бразилии прошли акции протеста против бездействия властей в борьбе с пожаром.

После критики Болсонару санкционировал военные операции в семи штатах Бразилии, в которых будут задействованы более 43 тысяч военных и авиация. В некоторых регионах военнослужащие уже начали координировать противопожарные мероприятия.

Также Болсонару сообщил, что принял предложение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о помощи и самолеты для тушения пожаров.

По информации космических исследований INPE, в течение 2019 года в Бразилии зарегистрировали около 80 тысяч пожаров, из них 40 тысяч – в амазонских лесах.

С января по август пожары уничтожили более 1,8 млн гектаров лесов Амазонии, расположенных на территории Бразилии, что составляет примерно 0,44% территории биома. При этом наибольшие потери от пожаров Амазония понесла в марте, когда сгорело свыше полумиллиона гектаров ее территории. Общее количество зафиксированных спутниками очагов возгорания в стране по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 85%, превысив 22 августа отметку в 76 тысяч.

Подчеркнем, что в тропических лесах Амазонии, которые называют "легкими планеты", проживают до 3 млн видов животных и растений.

Масштабные пожары в Бразилии

Масштабные пожары в Бразилии

twitter.com/astro_luca

Масштабные пожары в Бразилии

Масштабные пожары в Бразилии

theguardian.com

Масштабные пожары в Бразилии

Масштабные пожары в Бразилии

theguardian.com

Масштабные пожары в Бразилии

Масштабные пожары в Бразилии

theguardian.com

Масштабные пожары в Бразилии

Масштабные пожары в Бразилии

twitter.com/astro_luca

Масштабные пожары в Бразилии

Масштабные пожары в Бразилии

twitter.com/astro_luca

Масштабные пожары в Бразилии

Масштабные пожары в Бразилии

twitter.com/astro_luca

Масштабные пожары в Бразилии

Масштабные пожары в Бразилии

theguardian.com

Масштабные пожары в Бразилии

Масштабные пожары в Бразилии

theguardian.com

Масштабные пожары в Бразилии

Масштабные пожары в Бразилии

theguardian.com

Масштабные пожары в Бразилии

Масштабные пожары в Бразилии

theguardian.com

Масштабные пожары в Бразилии

Масштабные пожары в Бразилии

theguardian.com

Масштабные пожары в Бразилии

Масштабные пожары в Бразилии

theguardian.com

Масштабные пожары в Бразилии

Масштабные пожары в Бразилии

theguardian.com

Масштабные пожары в Бразилии

Масштабные пожары в Бразилии

theguardian.com

Масштабные пожары в Бразилии

Масштабные пожары в Бразилии

theguardian.com

Масштабные пожары в Бразилии

Масштабные пожары в Бразилии

theguardian.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Бразилии кровавый бунт в тюрьме закончился смертью 57 человек. Шокирующие кадры игры в футбол с отрезанными головами опубликовали в СМИ.

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Тема
Саммит G7
Персона
Эммануэль Макрон
Место
Бразилия
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