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Поднимают ставки: озвучена причина давления России на Минск

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Кремль пытается давить на президента Беларуси Александра Лукашенко, чтобы повлиять на его непредвзятость во время минских переговоров.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил эксперт по международным вопросам Валерий Кравченко. По его словам, сейчас Россия поднимает ставки во внешнеполитической игре, поэтому ей очень нужны послушные союзники.

"Нужно вспомнить о роли Лукашенко и Беларуси в минском процессе, и о том, что там происходит сегодня. А там у нас была встреча Ющенко и Лукашенко, и вроде Ющенко пророчит, что он возглавит эту группу... А также вспоминаем и ультиматум, который там поставили наши представители (о псевдовыборах в "Л/ДНР".- Ред.)", - напомнил Кравченко.

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Он уверен, что сейчас судьба переговорного процесса зависит от того, будет ли Минск относиться к Украине непредвзято.

"И чтобы эта предвзятость в определенной степени сохранялась и в отношении Украины в частности, и по отношению к Западу, поэтому Россия прибегает к таким мерам", - пояснил эксперт.

Ранее в эфире ObozTV эксперт-международник Александр Мусиенко заявил, что главная причина пророссийской позиции Беларуси - это "газовый крючок".

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Темы
Российско-украинский конфликтМинские договоренностиМирные переговоры в МинскеПрямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Валерий Кравченко
Место
БеларусьМинск
Объекты
РоссияБеларусьУкраинавойнаКонфликт
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