Подмахнул США и Европе: стало известно, кого Путин поздравил с Новым годом

Президент России Владимир Путин отправил новогодние поздравления Кремля мировым лидерам, но обошел стороной Украину и Грузию. При этом Путин не обошел вниманием лидеров США, Сирии, Германии.

Так, в поздравлении президенту Штатов Дональду Трампу Путин подтвердил, что "Россия открыта к диалогу с США по самой обширной повестке дня", говорится на сайте Кремля.

Глава РФ также подчеркнул, что отношения Москвы и Вашингтона — важнейший фактор обеспечения стратегической стабильности и международной безопасности.

Трамп и Путин RT

Кроме того, Путин направил новогоднее поздравление президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, в котором отметил, что рад успешному развитию российско-турецких отношений.

Президент РФ также направил поздравительное послание в адрес президента Сирии Башара Асада, в котором подчеркнул, что "Россия будет и впредь оказывать всемерное содействие правительству и народу Сирии в борьбе против сил терроризма".

Несмотря на скандалы и санкции, Путин поздравил с Новым годом Королеву Великобритании Елизавету II и премьер-министра Терезу Мэй, пожелал им крепкого здоровья.

Поздравляя федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и канцлера Ангелу Меркель, Путин выразил надежду на продолжение работы двух стран по международной повестке дня.

Путин и Меркель kremlin.ru

Не забыл Путин и о папе Римском Франциске, президенте Франции Эммануэле Макроне, а также лидерах Китая, Израиля, Беларуси, Молдовы и других.

Как сообщал OBOZREVATEL,недавно президент Макрон и Меркель выступили с совместным заявлением к России с требованием освободить украинских моряков.