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21 ноября • обновлено в 16:38
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Мощность, как в Хиросиме: взрыв у берегов Китая вызвал всплеск радиации

6.9т
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В четверг, 21 ноября, в Южно-Китайском море у берегов Китая взорвалась атомная подводная лодка, в результате чего в трех странах была зафиксирована радиация.

Об этом сообщает HalTurnerRadioShow. Мощность взрыва, который произошел на глубине 50 метров, составила около 10-20 килотонн (сопоставимо с Хиросимой).

ЧП случилось в 01:22 по киевскому времени. Превышение уровня радиации заметили в Китае, которому приписывают подлодку, на Тайване и во Вьетнаме.

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У берегов Китая рванула подлодка: зафиксирована радиация

У берегов Китая рванула подлодка: зафиксирована радиация

ТАСС

Детали инцидента пока неизвестны, однако специалисты указали на то, что подобный взрыв мог произойти разве что от боеголовки. Отметим, что официального подтверждения информации нет.

В Китае, на Тайване и во Вьетнаме зафиксировали радиацию

В Китае, на Тайване и во Вьетнаме зафиксировали радиацию

HalTurnerRadioShow

Место взрыва

Место взрыва

HalTurnerRadioShow

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Китай
Тег
взрыв
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