Мощность, как в Хиросиме: взрыв у берегов Китая вызвал всплеск радиации

В четверг, 21 ноября, в Южно-Китайском море у берегов Китая взорвалась атомная подводная лодка, в результате чего в трех странах была зафиксирована радиация.

Об этом сообщает HalTurnerRadioShow. Мощность взрыва, который произошел на глубине 50 метров, составила около 10-20 килотонн (сопоставимо с Хиросимой).

ЧП случилось в 01:22 по киевскому времени. Превышение уровня радиации заметили в Китае, которому приписывают подлодку, на Тайване и во Вьетнаме.

У берегов Китая рванула подлодка: зафиксирована радиация ТАСС

Детали инцидента пока неизвестны, однако специалисты указали на то, что подобный взрыв мог произойти разве что от боеголовки. Отметим, что официального подтверждения информации нет.

В Китае, на Тайване и во Вьетнаме зафиксировали радиацию HalTurnerRadioShow

Место взрыва HalTurnerRadioShow

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Архангельской области (Россия) произошел взрыв на территории военной части. В результате погибли и пострадали люди.

В городах Архангельск и Северодвинск из-за угрозы радиации в аптеках начали массово скупать йод.

По данным специалистов, а результате взрыва в Архангельске в окружающую среду могли быть выброшены альфа и бета-частицы, опасные при попадании в дыхательные пути человека.

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