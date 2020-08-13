Як на мене, після кривавої розправи у Білорусі, після забивання жінок натовпом озвірілих міліціонерів , після складання людей штабелями у райвіділках, після тисячів затриманих, після фактів катувань, убитих та скалічених білорусів - Україна не може розглядати Мінськ, як майданчик перемовин по Донбасу та Криму.

Нинішні людожерські дії Лукашенка ставлять під сумнів його нейтральність до політики РФ, його методів, а всі події у Білорусі взагалі невілюють Мінськ, як майданчик до "мирних" перемовин.

Надалі такі перемовини сприйматимуться як перемовини на крові білорусів, як легітимізація диктатора, що делегітимізує всі мінські домовленості в очах українського суспільства та світової спільноти.

Хай живе Біларусь.

А Україні, Росії, та нашим Західним партнерам потрібен інший майданчик до перемовин.

Той майданчик, де не забивають жінок та дітей ногами.