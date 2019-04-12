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Поделит с другой страной: раскрыт коварный план России в Европе

2.3тЧитать материал на украинском

Россия и Китай являются главными внешнеполитическими вызовами для ЕС, поскольку они хотят разделить Европу.

Об этом в рамках совместной дискуссии относительно будущего Евросоюза в Варшаве заявил глава немецкой дипломатии Хайко Маас, передает "Укринформ".

"Такие страны, как Китай или Россия хотят поделить Европу в пользу своих интересов”, – отметил Маас.

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Россия и ЕС

Россия и ЕС

Вестник Кавказа

По мнению дипломата, после выхода Великобритании из ЕС сместится сила притяжения в Сообществе. Следовательно, такие страны, как Италия, Испания и Польша будут вынуждены по-новому взглянуть на свою роль в ЕС.

Согласился с посылом Мааса также и глава МИД Польши Яцек Чапутович. "Мы видим такие вызовы со стороны Китая или России", – заявил он, указав на попытки обеих стран усилить влияние в Европе.

По словам Чапутовича, одним из ключевых вопросов является достижение консенсуса относительно санкций ЕС против России, несмотря на то, что некоторые страны не поддерживают это решение.

Поделит с другой страной: раскрыт коварный план России в Европе

Укринформ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в странах Европы источником самых больших угроз для своей безопасности назвали Россию и США.

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Темы
Холодная война между Западом и РоссиейРоссийская военная угроза
Теги
Европейский СоюзЕвросоюз
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
тфу
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Украина, по любому, останется за Россией. Страна из неё не может получиться, но, как федеральный округ будет служить.
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Смешно, но пусть деруться)))) пока люди их нах посылают))
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