Поделит с другой страной: раскрыт коварный план России в Европе

Россия и Китай являются главными внешнеполитическими вызовами для ЕС, поскольку они хотят разделить Европу.

Об этом в рамках совместной дискуссии относительно будущего Евросоюза в Варшаве заявил глава немецкой дипломатии Хайко Маас, передает "Укринформ".

"Такие страны, как Китай или Россия хотят поделить Европу в пользу своих интересов”, – отметил Маас.

Россия и ЕС Вестник Кавказа

По мнению дипломата, после выхода Великобритании из ЕС сместится сила притяжения в Сообществе. Следовательно, такие страны, как Италия, Испания и Польша будут вынуждены по-новому взглянуть на свою роль в ЕС.

Согласился с посылом Мааса также и глава МИД Польши Яцек Чапутович. "Мы видим такие вызовы со стороны Китая или России", – заявил он, указав на попытки обеих стран усилить влияние в Европе.

По словам Чапутовича, одним из ключевых вопросов является достижение консенсуса относительно санкций ЕС против России, несмотря на то, что некоторые страны не поддерживают это решение.

Укринформ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в странах Европы источником самых больших угроз для своей безопасности назвали Россию и США.

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