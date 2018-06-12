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Николай Полозов
Николай Полозов
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Подавляющее большинство россиян - украинофобы

2.8т

О нашумевшем тексте Лимонова-Кашина об Олеге Сенцове

С начала оккупации Крыма и российской военной агрессии на Востоке Украины стало понятно кто есть кто в российском обществе. Подавляющее большинство - украинофобы, среди которых тайные и явные имперцы, запутинцы и совкодрочеры и прочая подобная публика.

Олег Кашин не исключение. Он публично занимает имперскую позицию по отношению к Украине и украинцам.

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Кроме того, его манера без кавычек и подписей давать чужие тексты в своих аккаунтах зачастую не просто информирование своих подписчиков о точках зрения других авторов и приглашение поиграть в игру "угадайте чей текст", но и выражение эмоций и отношение к озвученной в тексте проблеме самого Кашина.

В опубликованном Кашиным лимоновском мерзком тексте про Сенцова, как мне кажется, Кашин, в силу своей антиукраинской позиции, солидарен с Лимоновым.

В этом Кашин абсолютно последователен. И паскуден.

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Автор
Николай ПолозовНиколай Полозов
Темы
Аннексия КрымаУкраинские политзаключенные в России
Персона
Олег Сенцов
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Николая Полозова
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