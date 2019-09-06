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8 сентября • обновлено в 11:26
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"Подать на нац*ков в суд!" На Кремль-ТВ устроили истерику из-за сине-желтой метки

12.8т Читать материал на украинском

На пропагандистском телевидении РФ призвали подать в суд на украинцев, которые разрисовали российские вагоны на Львовщине надписями "Слава Україні".

Скандал разгорелся в эфире программы "60 минут" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, дискуссию начала ведущая Ольга Скабеева, известная украинофобскими высказываниями. "Ветераны АТО во Львовской области разыскали на вокзале 69 вагонов угля, как они утверждают, из России, и поставили на них желто-блакитную метку", – сказала она.

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На Кремль-ТВ устроили истерику из-за сине-желтой метки на вагонах

На Кремль-ТВ устроили истерику из-за сине-желтой метки на вагонах

В эфире привели комментарий жителя Львовщины. "Мы не согласны, с тем, что страна-агрессор поставляет нам уголь. Мы должны платить ей деньги, за которые она обогащается и делает себе новое оружие, и все это идет к нам, в Украину", – возмутился он.

Скабеева с мужем устроили истерику из-за вагонов на Львовщине

Скабеева с мужем устроили истерику из-за вагонов на Львовщине

Скриншот из видео

Это вызвало истерику у соведущего и мужа Скабеевой Евгения Попова. "Мы сейчас должны собраться и предложить РЖД подать во все суды за порчу государственного имущества, потому что эти нац*ки нам все вагоны испортили! Пусть отмывают!" – разразился он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский военный вывел Скабееву обещанием вернуть Крым и Донбасс.

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Тема
российская пропаганда
Персона
Ольга Скабеева
Место
Россия
Тег
Новости России
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Идиоты! Здоровые мужики, а до сих пор звонят в дверь и убегают. Да хрен с этими вагонами, покрасим, проблема то не в вагонах. Вы дальше послушайте! Украина зарождает энергетический кризис!
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Santi Amonito
Santi Amonito
А чего такая истерика у су-кабеевой?, - пусть свои мозговые придатки побережет оставшиеся, - это всего лишь вагоны. Вот когда все звезды на кремлядской голубятне ху*ла и мавзолей с чертом лысым будут окрашены - вот тогда пусть это существо и бьется в падучей.
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Перепил Недо
Перепил Недо
Лучше бы этот глист отстирал свои и женушки трусы от поноса.
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