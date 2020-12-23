Поданы документы на регистрацию вакцины от коронавируса, которую может получить Украина

Шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca подала документы на регистрацию вакцины от COVID-19. Вероятнее всего, ее будут использовать для иммунизации в Украине.

Об этом сообщило Reuters со ссылкой на слова министра здравоохранения Великобритании Мэтта Хэнкока. Компания передала полный пакет документов Управлению по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA).

"Я рад сообщить вам, что вакцина Oxford AstraZeneca, разработанная здесь, в Великобритании, представила полный пакет данных в MHRA для утверждения", – сказал Хэнкок.

Он подчеркнул, что это следующий шаг к решению о развертывании вакцины, которая уже производится, в том числе в Великобритании.

Напомним, вакцина AstraZeneca в случае ее допуска на рынок будет значительно дешевле других препаратов благодаря более простой технологии изготовления.

Также преимуществом вакцины является то, что ее не нужно хранить при очень низких температурах.

Эффективность препарата предварительно оценивается в 70%.

Вакцина компании AstraZeneca и Оксфордского университета создана на основе аденовируса шимпанзе (так называемый "вектор"), который перед тем был генетически изменен и потерял способность размножаться в организме человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина для иммунизации населения от COVID-19, скорее всего, может получить вакцину, произведенную англо-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Такое предположение выразил генеральный директор Центра общественного здоровья МОЗ Украины Игорь Кузин.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Минздрав рассматривает возможность участия Украины в производстве вакцины против COVID-19 компании AstraZeneca.