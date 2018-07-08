"Подальше от российский семьи": Волкер предупредил Путина о "злых" украинцах

После начала конфликта на Донбассе украинцы стали "более едиными и злыми на Россию".

Такое мнение высказал спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает "Гордон". По его словам, если РФ хочет хороших отношений с Украиной, в ее интересах было бы завершить конфликт на Донбассе.

"Россия спровоцировала этот конфликт. Россия решила разжечь этот конфликт, чтобы оказать давление на Украину. Если мы посмотрим на результаты, то получится, что Россия должна решить: "Мы больше не хотим этого делать, это не в российских интересах". На самом деле это заставляет Украину дрейфовать еще дальше от большой российской семьи. Думаю, что в РФ всегда было это чувство особых отношений с Украиной – общая история и желание, чтобы Украина оставалась частью более широкого сообщества, связанного с Россией. Однако вместо этого вторжение и коррупция привели к возникновению более националистической и обращенной к Западу Украины", – сказал он.

При этом Волкер подчеркнул, что в приоритете должна быть безопасность и жизни людей, живущих в зоне конфликта.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Курт Волкер заявил, что США не планируют признавать аннексию Крыма Российской Федерацией.