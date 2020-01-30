Подальше от Москвы: в Литве запретят российские телеканалы

Телевидение Литвы снизит количество программ на русском языке, а вместо них будет показывать украинские передачи.

Такое решение принял новый владелец Lietuvos ryto TV Аудрюс Сяурусявичюс, передает "Литовский курьер". Как стало известно, телеканал группы LNK в 2016 году показывали 151 час программ на литовском языке в неделю.

Этот показатель вырос в 2019 году до 212 часов. Количество русскоязычного контента при этом снижалось.

По словам Сяурусявичюса, продлевать лицензии на показ русскоязычной продукции не планируется.

"В данный момент нет никаких планов приобретения российской продукции, украинского – да", – заявил Сяурусявичюс.

"BTV отказалось от российской продукции по геополитическим причинам, хотя она и имеет свою постоянную аудиторию", – рассказал представитель группы LNK, обладающий каналом BTV, Гедиминас Малашкявичюс.

На данный момент известно, что запрет коснется каналов "Петербург - Пятый канал" и "Дом Кино". Они могут быть связаны с включенным в санкционный список ЕС Юрием Ковальчуком.

В Литве запретят российские телеканалы Вести

Как сообщал OBOZREVATEL, с понедельника, 4 ноября, в Украине национальный провайдер эфирного цифрового телевидения "Зеонбуд" начнет кратковременные "блэкауты" – отключения сигнала спутникового ТВ.

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