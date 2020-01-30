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30 января • обновлено в 13:12
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Подальше от Москвы: в Литве запретят российские телеканалы

1.2т
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Телевидение Литвы снизит количество программ на русском языке, а вместо них будет показывать украинские передачи.

Такое решение принял новый владелец Lietuvos ryto TV Аудрюс Сяурусявичюс, передает "Литовский курьер". Как стало известно, телеканал группы LNK в 2016 году показывали 151 час программ на литовском языке в неделю.

Этот показатель вырос в 2019 году до 212 часов. Количество русскоязычного контента при этом снижалось.

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По словам Сяурусявичюса, продлевать лицензии на показ русскоязычной продукции не планируется.

"В данный момент нет никаких планов приобретения российской продукции, украинского – да", – заявил Сяурусявичюс.

"BTV отказалось от российской продукции по геополитическим причинам, хотя она и имеет свою постоянную аудиторию", – рассказал представитель группы LNK, обладающий каналом BTV, Гедиминас Малашкявичюс.

На данный момент известно, что запрет коснется каналов "Петербург - Пятый канал" и "Дом Кино". Они могут быть связаны с включенным в санкционный список ЕС Юрием Ковальчуком.

В Литве запретят российские телеканалы

В Литве запретят российские телеканалы

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Как сообщал OBOZREVATEL, с понедельника, 4 ноября, в Украине национальный провайдер эфирного цифрового телевидения "Зеонбуд" начнет кратковременные "блэкауты" – отключения сигнала спутникового ТВ.

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Автор
Екатерина Луговская
Место
Литва
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Alexander Rabinovich
Alexander Rabinovich
Парниша решил разориться? Он представляет себе, каков рейтинг у украиноязычных передач? Или в Литву уже приехали сотни тысяч западэнских заробитчан? Так и они ведь предпочитают смотреть телик на человеческом языке, а не свиномове.
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Х... хлы, ваш бесполезный идиотизм распространяется, как китайский коронавирус!
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Ицык Лечица
Ицык Лечица
"В данный момент нет никаких планов приобретения российской продукции, украинского – да" - огласите весь список украинского кино за последние 28 лет, пожалуйста!
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