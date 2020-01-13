Под завалами могут быть люди: в Испании ушла под землю детская площадка. Шокирующие фото и видео

В городе Сантандер (Испания) детская площадка провалилась под землю прямо на парковку автомобилей.

На данный момент новостей о пострадавших нет, однако спасатели проводят поисковые работы – не исключено, что под завалами могут находится люди, передает tgcom24 (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Парк, который также включал в себя детскую спортивную площадку, был построен на большой подземной парковке в недавно урбанизированном районе с различными жилыми зданиями и торговым центром El Corte Inglés. Практически вся территория игровой зоны упала на один уровень вниз.

В Испании ушла под землю детская площадка tgcom24

На месте происшествия работают спасатели и полиция.

В Испании ушла под землю детская площадка tgcom24

В Испании ушла под землю детская площадка tgcom24

Me envían este vídeo por WhatsApp del cómo ha quedado el aparcamiento derrumbado en #Santander.



Las imágenes son impresionantes. pic.twitter.com/4ETVKsYavE — Alvaro 알바로 🇰🇷 #PSOEcáncerDeEspaña (@alvariteus) 13 января 2020 г.

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