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13 января • обновлено в 16:12
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Под завалами могут быть люди: в Испании ушла под землю детская площадка. Шокирующие фото и видео

2.1т
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В городе Сантандер (Испания) детская площадка провалилась под землю прямо на парковку автомобилей.

На данный момент новостей о пострадавших нет, однако спасатели проводят поисковые работы – не исключено, что под завалами могут находится люди, передает tgcom24 (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Парк, который также включал в себя детскую спортивную площадку, был построен на большой подземной парковке в недавно урбанизированном районе с различными жилыми зданиями и торговым центром El Corte Inglés. Практически вся территория игровой зоны упала на один уровень вниз.

В Испании ушла под землю детская площадка

В Испании ушла под землю детская площадка

tgcom24

На месте происшествия работают спасатели и полиция.

В Испании ушла под землю детская площадка

В Испании ушла под землю детская площадка

tgcom24

В Испании ушла под землю детская площадка

В Испании ушла под землю детская площадка

tgcom24

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украину всколыхнул пожар в Одесском экономическом колледже, который закончился гибелью 16 человек. Причиной стало халатное отношение руководства и персонала учебного заведения к противопожарной безопасности.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Испания
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