Под завалами более 100 детей: в Нигерии рухнуло здание школы

В Нигерии, на острове Лагос, 13 марта обрушилось трехэтажное здание школы, из-за чего под завалами оказались более 100 детей.

ЧП произошло на улице Итафаджи, пишет The Guardian. По предварительным данным, есть несколько погибших и большое количество раненых (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Многих учеников отправили в центральный госпиталь, родители других пытаются отыскать своих детей", ‒ пояснили в СМИ.

Известно, что на верхних этажах, которые рухнули, находились ученики младших классов. Данных о их состоянии нет. Местный телеканал Channels утверждает, что дети могли попасть в ловушку.

В Нигерии разрушилась школа The Guardian

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Как писалOBOZREVATEL, в декабре 2018 года под Киевом обрушилась крыша школьного спортзала. В момент ЧП в заведении находились около 30 учеников.

Жертв удалось избежать благодаря быстрой реакции тренеров, которые успели спасти детей от обвала.

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