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Под ударом страна ЕС: пропагандисты Путина выбрали новую "жертву"

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Россия выбрала Бельгию новой мишенью для распространения фейков и пропаганды.

Как передает flandersnews.be, пропагандисты начали активно распространять информацию о том, что Бельгия якобы причастна к планированию газовой атаки в Сирии.

"Российские и иранские новостные сайты обвинили Бельгию в планировании газовой атаки в Сирии. В сообщениях приводятся высказывания российского генерал-майора Купчишина, который заявил, что Бельгия планирует химическую атаку на севере Сирии. По сюжету, выданному в эфир российским каналом RT, такие действия Бельгия планирует вместе с Францией и хочет выдать за атаку террористов Аль-Каиды", - сказано в публикации.

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В Бельгии подчеркнули, что "россияне создают дымовую завесу и обвиняют западные разведывательные службы в совершении военных преступлений, пытаясь таким образом посеять растерянность".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России заявили о присутствии украинской частной военной компании "Вега" в Сирии, однако СБУ опровергла этот фейк.

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Тема
Конфликт в Сирии
Место
Россия
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Пигин Макс
Пигин Макс
А чего это европейцы так зашевелились? Всё равно придётся отвечать за все преступления, что совершили в Сирии!!!
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