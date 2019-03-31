Под ударом страна ЕС: пропагандисты Путина выбрали новую "жертву"

Россия выбрала Бельгию новой мишенью для распространения фейков и пропаганды.

Как передает flandersnews.be, пропагандисты начали активно распространять информацию о том, что Бельгия якобы причастна к планированию газовой атаки в Сирии.

"Российские и иранские новостные сайты обвинили Бельгию в планировании газовой атаки в Сирии. В сообщениях приводятся высказывания российского генерал-майора Купчишина, который заявил, что Бельгия планирует химическую атаку на севере Сирии. По сюжету, выданному в эфир российским каналом RT, такие действия Бельгия планирует вместе с Францией и хочет выдать за атаку террористов Аль-Каиды", - сказано в публикации.

В Бельгии подчеркнули, что "россияне создают дымовую завесу и обвиняют западные разведывательные службы в совершении военных преступлений, пытаясь таким образом посеять растерянность".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России заявили о присутствии украинской частной военной компании "Вега" в Сирии, однако СБУ опровергла этот фейк.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!