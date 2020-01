Под резиденцией Трампа устроили стрельбу: первые подробности, фото и видео

Во Флориде (США) в пятницу, 31 января, внедорожник пытался прорваться в резиденцию американского президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго.

Сотрудники полиции и Секретной Службы США открыли огонь по джипу. В результате удалось задержать двух человек, передает CNN (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Трамп с супругой должны были прибыть в Мар-а-Лаго в пятницу во второй половине дня. В момент инцидента они находились в Белом доме в Вашингтоне.

В офисе окружного шерифа уточнили, что неизвестные на черном внедорожнике прорвались через два пункта пропуска на пути к главному входу резиденции около 11:40 по местному времени (18:40 по Киеву).

Охрана начала стрелять по машине. Транспортному средству удалось скрыться, когда его преследовали вертолеты, однако вскоре джип все же остановили.

UPDATE: Black SUV was being pursued by Florida Highway Patrol troopers just before noon when it entered Mar-a-Lago property and breached the two security checkpoints as it sped toward the main entrance, officials said. That's when officers shot at it. https://t.co/A8riCbyIGz pic.twitter.com/RN9q6Jkust