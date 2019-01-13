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''Под плетью ходить не будем!'' Найден украинский подтекст в словах Лукашенко к Путину

1.8тЧитать материал на украинском

Президент Беларуси Александр Лукашенко уже в восьмой раз в своей речи произнес фразу в отношении к России: "Мы под чужой плетью ходить не будем".

Этот нюанс подметили белорусские журналисты. В частности, данное наблюдение было озвучено на канале "Беларусь головного мозга" в Telegram.

Кроме того, уточняется, что второй нюанс касается Украины. "Еще интересней, что начал он ее произносить с 2014 года. Как раз с момента оккупации Крыма и во время конфликтов с Кремлем", – говорится в сообщении.

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''Под плетью ходить не будем!'' Найден украинский подтекст в словах Лукашенко к Путину

Telegram "Беларусь головного мозга"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко выступил с тревожным заявлением о независимости Беларуси.

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Персоны
Владимир ПутинАлександр Лукашенко
Место
Беларусь
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Удел маленьких подпрыгивать и много говорить Вот Путин про Беларусь...ни слова за месяц...а этот....
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