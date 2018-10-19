Под Питером прогремел мощный взрыв: подробности, фото и видео с места ЧП

Под Санкт-Петербургом 19 октября прогремел мощный взрыв на пиротехническом заводе "Авангард" в городе Гатчина.

Как сообщает Telegram-канал tv360ru, по данным на 9:00 20 октября, число жертв выросло до 4 человек. Тело четвертого погибшего обнаружили спасатели под завалами здания.

Ранее сообщалось, что три человека погибли, еще трое были госпитализированы. Третью жертву нашли уже поздно вечером под завалами. Ею оказался мужчина (чтобы посмотреть фото и видео с места ЧП, доскрольте до конца).

Экстренные службы сообщали, что под обломками находились несколько рабочих, которых удалось достать. Информация о детях среди пострадавших не подтвердилась.

РИА "Новости"

Судя по видео, которое показали очевидцы, сразу после взрыва на улице были слышны хлопки. Часть здания была разрушена, из-за чего приостановили движение поездов в направлении Луги.

Также стало известно, что взрыв на заводе носил технологический характер и не был терактом.

По данным МЧС, 30% предприятия было разрушено, а площадь составила 1200 кв. м. Очевидцы также рассказали о последствиях ЧП на заводе. По их словам, взрывной волной были повреждены соседние дома.

Следственный комитет Российской Федерации возбудил по факту гибели и травмирования рабочих на заводе уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Следствие также сообщило, что причиной взрыва на заводе пиротехники "Авангард" в Гатчине в Ленобласти стали нарушения технологии и мер безопасности. В связи с этим задержан главный инженер предприятия, взявший на работу неквалифицированных сотрудников.

По данным системы СПАРК, последняя плановая проверка МЧС проходила на заводе в декабре 2016 года, она была плановой. Ростехнадзор проверял предприятие последний раз в 2015 году.

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На сайте предприятия указано, что на "Авангарде" производятся кемпинговая мебель, металлические изделия и пиротехника.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе на оборонном заводе в России прогремел взрыв, в результате чего погибли несколько человек. Это случилось под Нижним Новгородом.