Кричал "Аллах Акбар!" В пригороде Парижа мужчина напал на толпу с ножом: есть жертва и раненые. Видео

В пятницу, 3 января, в пригороде французкой столицы Парижа Вильжюиф неизвестный напал на прохожих с ножом, в результате чего погиб один человек и еще трое получили ранения.

Нападавшего застрелила полиция. Об этом со ссылкой на французкие телекомпании сообщает Reuters (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Инцидент произошел в местном парке около 14:00. Злоумышленник нападал на прохожих без разбора. Мужчина убил старика, который попытался защитить свою жену.

По словам очевидцев, на нападавшем был пояс, похожий на пояс шахида и он выкрикивал "Аллах Акбар!" Официальных данных о личности преступника пока нет.

Stabbing UPDATE:

• Stabbing in villejuif France is confirmed as a terrorist attack.

• 4 injured.

• 1 in critical condition

• Attacker was shot dead by police. pic.twitter.com/ICo7aWE6za