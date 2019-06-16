Под носом у России начались масштабные учения НАТО: что известно

В Польше начались военные учения DRAGON-19 с участием 18 тыс. солдат из 12 государств НАТО и 2,5 тыс. единиц военной техники. DRAGON-19 – это крупнейшие в этом году военные маневры в Польше, которые продлятся 4 дня.

Об этом сообщает Радио Польша. Маневры проходят на суше, на море, в воздухе и киберпространстве. Их главная цель – проверить совместимость польских частей с союзническими войсками, которые дислоцируются в Польше в рамках укрепления восточного фланга НАТО.

Польские военные Донтаймс

Главным участником маневров DRAGON-19 является 11-я Люблинская дивизия бронетанковой кавалерии, которую в рамках учений поддержат, в частности, военные подразделения из США, Великобритании, Канады, Германии, Румынии и Словакии.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 июня, в 60 километрах от Калининградской области РФ стартовали крупные международные учения НАТО Tobruq Legacy-19. Военные из девятнадцати стран-участниц североатлантического альянса на территории Польши отрабатывают действия по противоракетной и противовоздушной обороне.

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