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Под носом у Путина: в Москве устроили дерзкую акцию-напоминание о Сенцове

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В Москве активисты вывесили трехметровый баннер с изображением украинского режиссера Олега Сенцова, который является узником Кремля, на Каланчевском путепроводе у здания Казанского вокзала.

Соответствующие фото выложили очевидцы в Facebook. Они благодарят инициаторам за столь смелый жест.

Один из организаторов акции объяснил "Новой газете", что они задавались целью напомнить людям об Олеге Сенцове и необходимости обмена заключенных.

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''Все хорошо!'' Сенцов написал сильное письмо из тюрьмы

"Новая газета"

"Новая газета"

"Мы делаем это, чтобы напомнить людям, что в нашей стране есть политические заключенные", – подчеркнул он.

"Новая газета"

"Новая газета"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее адвокат политзаключенного режиссера Олега Сенцова Ольга Динзе рассказала, что украинец хорошо питается и занимается спортом и творчеством.

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Тема
Украинские политзаключенные в России
Место
РоссияМосква
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Про террориста бандеру Сенцова, который пытался сжечь несколько десятков человек, напоминать надо - какие это твари бандеры животные...
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Если бы повесили террориста Сенцова, то это точно вызвало бы восторг. А так всем наплевать.
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Питон Каа
Питон Каа
С тех пор, как он прекратил голодовку - он уже мало кому интересен. Даже украинские СМИ подзабыли о нем. Скорее всего будет сидеть до конца. Из него сделают живое напоминание для желающих навредить России на ее территории.
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