Под носом у Путина: в Москве устроили дерзкую акцию-напоминание о Сенцове

В Москве активисты вывесили трехметровый баннер с изображением украинского режиссера Олега Сенцова, который является узником Кремля, на Каланчевском путепроводе у здания Казанского вокзала.
Соответствующие фото выложили очевидцы в Facebook. Они благодарят инициаторам за столь смелый жест.
Один из организаторов акции объяснил "Новой газете", что они задавались целью напомнить людям об Олеге Сенцове и необходимости обмена заключенных.
"Новая газета"
"Мы делаем это, чтобы напомнить людям, что в нашей стране есть политические заключенные", – подчеркнул он.
"Новая газета"
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее адвокат политзаключенного режиссера Олега Сенцова Ольга Динзе рассказала, что украинец хорошо питается и занимается спортом и творчеством.
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