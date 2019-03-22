Под носом у Путина: в Москве устроили дерзкую акцию-напоминание о Сенцове

В Москве активисты вывесили трехметровый баннер с изображением украинского режиссера Олега Сенцова, который является узником Кремля, на Каланчевском путепроводе у здания Казанского вокзала.

Соответствующие фото выложили очевидцы в Facebook. Они благодарят инициаторам за столь смелый жест.

Один из организаторов акции объяснил "Новой газете", что они задавались целью напомнить людям об Олеге Сенцове и необходимости обмена заключенных.

"Новая газета"

"Мы делаем это, чтобы напомнить людям, что в нашей стране есть политические заключенные", – подчеркнул он.

"Новая газета"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее адвокат политзаключенного режиссера Олега Сенцова Ольга Динзе рассказала, что украинец хорошо питается и занимается спортом и творчеством.

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