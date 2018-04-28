Под носом у Путина: США стянут к границам России мощное оружие

Соединенные Штаты Америки готовы к переговорам об увеличении своего военного присутствия в Польше, в частности на территории, которая граничит с Российской Федерацией.

Это будет сделано в рамках партнерства стран как членов НАТО, отметил глава Пентагона Джеймс Мэттис в ходе встречи с министром обороны Польши Мариушем Блащаком. Текст его выступления опубликован на официальном сайте оборонного ведомства США.

"Польша — союзник НАТО. Мы принимаем решение о размещении войск НАТО в соответствии с потребностями безопасности. И мы всегда открыты для этих дискуссий", — отметил он.

Мэттис также подчеркнул, что речь идет не только о размещении в Польше армейского контингента, но и о системах ПРО Patriot.

По информации "Lenta.ru", контракт о размещении американских Patriot в Польше был подписан в конце марта. Ожидается, что их первая поставка туда будет осуществлена в 2022 году, партия будет включать в себя 16 пусковых установок, четыре радиолокационные станции и 208 ракет. О том, что данное вооружение разместят на границе с Россией, неоднократно заявляли представители польских властей.

Как сообщал "Обозреватель", генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что между странами НАТО и Россией существует большое напряжение, которое уже не похоже на ситуацию "холодной войны".