Уже ни у кого не возникает сомнений в том, что Лукашенко так и не вырос выше председателя колхоза. Почему белорусы избрали себе именно этот экземпляр – останется на их совести, но уже – как есть. У нас – точно так же избрали актера, а еще раньше – зэка с двумя "ходарями", поэтому вкусовщина тут бесполезна.

Тем не менее, Саша может выехать из колхоза, а вот колхоз из него – никак. Причем, нельзя сказать, что он остался колхозником, которого только лишь интересуют надои с килограмма зяби, отнюдь. Дедушка Саша привык вкусно кушать, сладко пить и когда его никто не слышит, напевать песню "Делай деньги, дребеденьги".

Но и тут – ничего нового. Эту песню любит петь дедушка Вова – царь соседнего ханства, да и наш Вова, который еще молод, ему всего 42, но тоже любит петь эту песню, пока не занят другими вопросами. Так вот, дедушка Саша эту песню любит, но скрывает, что вообще ее знает. Ведь он сколько раз намекал на то, что он честный и бедный, как церковная вошь. Но оказалось, что Сашины песни давно слушают джентльмены из финансового мониторинга ряда стран.

Так им стало известно о том, что он пользуется схемой дедушки Вовы и все напиленное непосильным трудом выводит за рубежи своего колхоза на подставных и очень подставных лиц, начиная с невестки – жены своего старшего сына.

Как это часто бывает, у родных и близких таких деятелей оказываются очень выдающиеся способности к бизнесу и потому – они нескромно становятся богатыми. У Кучмы таким оказался зятёк, у Януковича – сынуля, а у Саши – невестка. Плюс к этому, у всех этих товарищей имеются "попугаи", на которых оформлены счета, акции, дома и пароходы. Колхозник Саша тоже все это дело построил по этой же схеме, через Кипр и Эмираты.

Но вот 12 октября ЕС принял решение о том, чтобы установить все активы диктатора Лукашенко за рубежом и полностью их заблокировать. Причем, решение имеет очень широкую базу применения и касается не только Луки лично, но и лиц, которые связаны с ним, то есть – подставных лиц, через которых колхозник отмывает деньги, выпиленные из бюджета Беларуси. А это может оказаться список из десятков фамилий.

Конечно, это лишь первый, хоть и важный шаг в накидывании на Луку намордника и насколько Европа решительно настроена, как раз и покажет длина этого списка, но уже одно это заставит дедушку Сашу пить валидол. Ведь кресло под ним явно зашаталось и он лично его не может удержать под собой, только с помощью Путина и тот его может запустить в рокировку, а на дембель надо уходить с хорошим запасом. А вот ЕС как раз и поставила себе цель – обрезать его кубышку и потому, в отличие от Путина, Луке есть от чего поёрзать и это – хорошо.

Единственное, что пока непонятно, так это почему до сих пор такие решения не приняты в отношении Путина и его подставных лиц? Что он должен еще вытворить, чтобы это случилось?

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