Под Лондоном захватили заложников в McDonalds

К юго-востоку от Лондона вооруженный человек захватил заложников в ресторане McDonalds возле торгового центра.

Как сообщает Daily Mail, правоохранительные органы стянуты к месту инцидента. Рядом с комплексом дежурят экстренные службы. Другие подробности пока не сообщаются.

На данный момент полиция перекрыла участок, людей попросили не выходить на улицу.

Как сообщили очевидцы Еxpress.co, предположительно был инцидент с огнестрельным оружием. Однако выстрелов пока никто не слышал.

Кроме того, начальная школа, расположенная недалеко от места происшествия, попросила родителей заранее забрать детей.

В Telegram-канале "Лентач" уточняется, что оружие оказалось муляжом. В результате инцидента никто не пострадал. Полиция пока не комментирует ситуацию.

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