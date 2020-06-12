Пик первой волны коронавирусной инфекции прошел во всех странах ЕС, кроме Польши и Швеции, где сейчас отметили самый высокий уровень заболеваемости с начала пандемии.

Такие данные в пятницу, 11 июня, привел Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC), сообщает RMF24. Последний отчет охватывает период с 31 декабря по 9 июня.

Почти все страны ЕС прошли пик эпидемии COVID-19: кому не повезло

В отчете ECDC сказано, что благодаря ограничительным мерам удалось снизить уровень заболеваемости COVID-19 на 80 процентов по сравнению пиком пандемии.

В среднем по странам ЕС, Европейскому экономическому пространству (ЕЭП) и Великобритании он пришелся на 9 апреля.

Тем не менее, ситуация не везде одинакова, и в двух странах число случаев в данный момент и в 14-дневной перспективе все еще растет.

"Первоначальная волна распространения инфекции прошла пик во всех странах, кроме Польши и Швеции", – говорится в обновленной оценке рисков COVID-19 для ЕС, Норвегии, Исландии, Лихтенштейна и Великобритании.

В документе ECDC указывается, что заболеваемость коронавирусом в Польше и Швеции находится на самом высоком уровне с начала пандемии в этих странах. В случае Швеции эксперты ЕС указывают, что объяснением может быть увеличение количества проведенных тестов.

В 28 европейских странах среднее число случаев заражения за последние две недели составляет менее 20 на 100 000 человек. В двух странах – Великобритании и Португалии – количество заболевших находится в пределах от 20 до 100 случаев на 100 000 жителей, а в Швеции – более 100 случаев.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Украины Степанов предупредил о последствиях роста заболеваемости COVID-19.

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