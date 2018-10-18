Почти половина военных США уверены в скорой войне - Military Times

Почти половина американских военных ожидают, что в ближайшее время США примет участие в масштабной войне.

Об этом пишет издание Military Times, ссылаясь на анонимный опрос действующих солдат. Большинство из них обеспокоены нестабильностью в отношениях с РФ и Китаем.

Так, 46% участников опроса заявили, что ожидают военный конфликт в течение года, 50% - считают его маловероятным, еще 4% не определились.

При этом, в 2017 году конфликт ожидали лишь 5%, а две трети (67%) - не ожидали. 28% затруднялись с ответом.

Главной угрозой государственной безопасности США военные считают кибертерроризм - 89%. Также в списке угроз Россия (71%) и Китай (69%), "внутренние" исламские террористы (57%), "внутренние" неисламские террористы (49%), зарубежные исламские террористы (48%), Северная Корея (46%), Иран (40%) и "белые националисты" (35%).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее миру предрекли новую масштабную войну с участием России.