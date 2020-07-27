Почти половина британцев уверена во вмешательстве Кремля в выборы и Brexit

В Великобритании 49% избирателей уверенны во вмешательстве России в референдум о Brexit и прошлогодние парламентские выборы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Opinium, сообщает The Guardian. При этом 23% британцев не согласны с таким утверждением.

Отмечается также, что среди тех, кто голосовал против выхода из ЕС, 63% считают, что Кремль вмешивался в референдум, среди сторонников Brexit таких 39%.

Что касается парламентских выборов 2019 года, 47% британцев считают, что Россия в них вмешалась.

Также, по мнению 40% опрошенных, не обошелся без влияния РФ и референдум о независимости Шотландии в 2014 году.

Результаты опроса появились после долгожданной публикации доклада о вмешательстве России парламентским комитетом по разведке и безопасности. Она установила, что правительство не пыталось расследовать возможное вмешательство России в проведение референдума.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании заявили, что Россия вмешивалась в проведение выборов в британский парламент, которые состоялись в 2019 году. По данному факту открыли уголовное производство.