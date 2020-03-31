Почти 850 за сутки: коронавирус в Испании убил рекордное количество людей

В Испании за минувшие сутки, 30 марта, от коронавируса COVID-19 умерли 849 человек. Это является рекордным показателем с начала эпидемии в стране.

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Такие данные обнародовало Министерство здравоохранения страны, передает Reuters.

За последние сутки подтверждено 9222 новых случая заболевания. Всего в Испании зафиксировано 94 417 человек, инфицированных COVID-19, из которых вылечились 19 259. Скончались 8 189.

Карта распространения коронавируса в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, количество смертей от коронавируса в Италии за сутки побило рекорд и составило 969 человек. Общее количество жертв достигло 9 134, в их числе 44 медика.

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