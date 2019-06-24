Почти 4 метра! В США обнаружили гигантского живого кальмара

У побережья США в Мексиканском заливе ученые обнаружили гигантского кальмара. Его длина составила 3-3,7 метров.

Несмотря на такие внушительные размеры, создание не несет для человека опасности. Видеозапись с кальмаром была обнародована на канале Oceanexplorergov в YouTube.

"Экспедиция "Путешествие в полночь: свет и жизнь под сумеречной зоной" сняла кадры гигантского кальмара", – уточнили на канале.

Кальмар Скриншот

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Кальмар в Мексиканском заливе Скриншот

Сообщается также, что удивительную "живую находку" удалось совершить ученым Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Как писал OBOZREVATEL, в марте на берег Южной Калифорнии в США выбросило огромную тушу редкой рыбы, длина которой составила более двух метров.

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