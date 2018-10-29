Почти 20 погибших: в Пакистане автобус сорвался в ущелье. Фото и видео

В Пакистане пассажирский автобус сорвался в ущелье, в результате чего погибли 17 человек.

По данным Мunsif Daily, автобус перевозил 18 пассажиров в город Равалпинди. Одна женщина чудом выжила. Состояние пострадавшей – неизвестно.

Смертельная авария произошла в северном регионе Хайбер-Пахтунхва из региона Гильгит-Балтистан.

Автобус сорвался в ущелье в Пакистане Twitter / Masala Markay

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По словам местных жителей, водитель фургона потерял управление на резком повороте на шоссе Каракорум. В результате транспорт сорвался в глубокое ущелье. Спасателям понадобилось несколько часов, чтобы достать тела.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в индийском штате Джамму и Кашмир микроавтобус рухнул в ущелье, в результате чего погибло 20 человек.