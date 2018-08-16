МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Xiaomi Redmi 5 PlusУчаствовать
Регистрация
ПолитикаЭкономика
Игорь Айзенберг
Игорь Айзенберг
Блогер, Рrofessor of Computer ScienceВсе статьи автора

Почитателям Трампа в Украине пламенный привет!

6.7т

Новость из США. На нынешний Белый Дом ссылаться как-то не очень прилично. Но приходится. Подписав закон и военном бюджете на 2019 финансовый год, Трамп опубликовал официальное заявление, подобное заявлению, опубликованному им после подписания год назад закона о санкциях.

В этом заявлении Трамп говорит, что ему не нравятся положения закона, запрещающие какие-либо действия, направленные на признание Крыма российским, запрещающие финансирование совместной с Россией программы "Открытое небо", требующие от него представить отчет о нарушениях Россией договора о ликвидации ракет средней дальности и еще целый ряд положений.

Нарушают, говорит, все эти положения закона Конституцию, поскольку только он сам, как он считает, может определять внешнюю политику. Ровно то же самое говорил он год назад в заявлении, сопровождавшем подписание закона о санкциях, который он по сути саботирует.

Новости
США выделили беспрецедентную сумму на оборону страны

В этой ситуации единственным средством, которое может помочь прекратить этот открытый саботаж или заявления о саботаже президентом и его администрацией действующих законов страны является победа демократической партии на выборах в Палату Представителей 6 ноября, и восстановление жесткого контроля Палаты Представителей за исполнительной властью, полностью отсутствующего в настоящее время.

Кто желает, читайте оригинал заявления Трампа на английском и сопоставляйте с указанными там статьями закона о военном бюджете.

Да, и всем почитателям Трампа в Украине пламенный привет.

Читайте все новости по теме "Политические скандалы в США" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Игорь АйзенбергИгорь Айзенберг
Тема
Политические скандалы в США
Персона
Дональд Трамп
Место
США
Источник
Источник:Facebook Игоря Айзенберга
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
0
Смешно
17
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Medved George
Medved George
Вам этот клоун никого не напоминает? Думаю и закончит как янукович....
Показать комментарий полностью
Ответить
5
0
Дяченко Андрій
Дяченко Андрій
Medved George, Одночасно це демонструє,що кожен соціум народжує як геніїв так і ідіотів:їх процентне співвідношення залежить від того,чи має цей соціум достатньо ресурсів,щоб родити і виростити здоровий організм. У штатів-ресурсів до цього часу було достатньо.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги