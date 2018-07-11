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Денис Казанский
Денис Казанский
Журналист, блогерВсе статьи автора

Массовый психоз в России от упоминания слова "Украина"

4.8т

Почему россияне, которые называют украинцев братским народом, исходят злобой от лозунга "Слава Украине"? Ну согласитесь, это же странно. Вот я считаю хорватов братским народом, и без проблем могу хоть десять раз сказать "Слава Хорватии". Мне не жалко. И если кто-то другой скажет то же самое - я только порадуюсь за хорватов.

Я также не имею ничего против, если кто-то скажет "Живе Беларусь" или "Вива ля Франс". Почему же в России начинается массовый психоз от упоминания слова "Украина"? Вы "мы же братья"?))) Или нет?

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На самом деле ответ очевиден - никто в России давно не верит в это лицемерное клише. Соцопросы показывают, что в России Украину считают врагом. И реакция на прославление Украины - лучше всего показывает истинное отношение россиян к нам. Это реакция не брата, а заклятого врага.

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Автор
Денис КазанскийДенис Казанский
Тема
Чемпионат мира 2018
Место
Россия
Источник
Источник:Telegram Дениса Казанского
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Русский Солдат
Русский Солдат
Предатели нам не братья.
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Gordon Yury
Gordon Yury
Не нужно никого банить. Такие, как антибандеровец, должны быть на виду. Они есть, хоть их и немного в Украине. А то что на россии радуются тому, как их соотечественники убивают нетолько "братский народ", но и этнических русских известно давно. Но они об этом молчат...
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АнтибандЭровец
АнтибандЭровец
Холовыблядок-денисЬка хохлосранЬсЬкий жжётЬ)))
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2 из 3 ответов | показать все
Drugov Drug
Drugov Drug
Kyiv Oleksa, лучший бан - игнор...
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Drugov Drug
Drugov Drug
АнтибандЭровец, что и требовалось подтвердить твоим ответом....Каждый мокшанский ответ -ненависть,примитивизм,отсутствие хоть какой то доли ума
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