Почему россияне, которые называют украинцев братским народом, исходят злобой от лозунга "Слава Украине"? Ну согласитесь, это же странно. Вот я считаю хорватов братским народом, и без проблем могу хоть десять раз сказать "Слава Хорватии". Мне не жалко. И если кто-то другой скажет то же самое - я только порадуюсь за хорватов.

Я также не имею ничего против, если кто-то скажет "Живе Беларусь" или "Вива ля Франс". Почему же в России начинается массовый психоз от упоминания слова "Украина"? Вы "мы же братья"?))) Или нет?

На самом деле ответ очевиден - никто в России давно не верит в это лицемерное клише. Соцопросы показывают, что в России Украину считают врагом. И реакция на прославление Украины - лучше всего показывает истинное отношение россиян к нам. Это реакция не брата, а заклятого врага.