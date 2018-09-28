Путинский ответ за гибель российского самолета-разведчика у побережья Сирии оказался больше в сфере пропаганды, чем в сфере реальной политики. Важным представляется то, что Владимир Владимирович все же поддался тлетворному влиянию своего военного министра Сергея Кужугетовича Шойгу и признал виновником трагедии Израиль, чтобы отмазать Асада – своего единственного, хотя и не слишком верного союзника, а заодно и не обижать российских военных, лишний раз указывая им на их непрофессионализм.

Для доказательства российской версии гибели Ил-20 российское военное ведомство в очередной раз продемонстрировало серию забавных мультиков вместе конкретных доказательств, вроде фото- и видеосъемки, данных радаров и записей переговоров на земле и в воздухе. Разумеется, ни Израиль, ни Америку подобная самодеятельность на уровне сельского клуба не убедила. В Тель-Авиве в своем ответе Кремлю, равно как и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, прямо намекнули на возможность провокации, что ответственность за инцидент лежит на Асаде, Иране и его союзниках, вроде "Хезболлы", пишет Борис Соколов для Day.kyiv.ua. И тот же Болтон предупредил, что США оставят войска в Сирии для борьбы с Ираном. А, чтобы продемонстрировать свою крутизну, Шойгу (разумеется, с санкции Путина) объявил, что в течение двух недель сирийские вооруженные силы получат российские ЗРК С-300, поставка которых в 2013 году была остановлена по требованию Израиля.

Причем, как ясно дали понять в российском Минобороны, за действиями каждого сирийского расчета С-300 будет наблюдать российский расчет. На практике это будет означать, что, как и во время войны на Донбассе, когда надо будет показывать боевую технику иностранным наблюдателям, рядом с ней будут позировать асадовские шахтеры и трактористы. А вот когда дело дойдет до реального боевого применения С-300, российские расчеты сирийцев к комплексам и близко не допустят. Комплексов собираются поставить сначала 2-4 дивизиона, а потом довести их число до 6-8. Также Россия теперь будет подавлять сигналы систем наведения самолетов и ракет на цели в Сирии. На российскую авиабазу Хмеймим транспортными самолетами Ил-76 уже перебросили первые комплексы РЭБ. С их помощью собираются подавлять бортовые радиолокаторы, системы связи и управления, а также спутниковую навигацию самолетов, которые будут атаковать объекты в Сирии. Теоретически все это – угрозы Израилю, Турции и возглавляемой США коалиции. Вот только практическое значение данной демонстрации ничтожно.

Израиль ничуть не испугался российских С-300 и заявил, что как ранее атаковал объекты Ирана и "Хезболлы" в Сирии, так и продолжит это делать. Еще в Тель-Авиве заявили, что поставка С-300 дестабилизирует обстановку в регионе. И здесь с Биньямином Нетаньяху трудно не согласиться. Ведь даже совсем уж катастрофический сценарий, связанный с попаданием комплексов С-300 в руки "Хезболлы", не кажется совсем уж невероятным. Особенно принимая во внимание, что наземные силы Ирана и "Хезболлы" сегодня значительно превосходят остатки армии Асада, не говоря уже о мизерном российском континенте.

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Думаю, что если не Шойгу, то Путин понимает, что столкновение с Израилем, равно как с Турцией и США, чревато для российских расчетов ЗРК С-300 и экипажей российских самолетов в Сирии большой бедой. Израильские вооруженные силы по боеспособности в сфере обычных вооружений практически не уступают американским. Поэтому исход столкновения израильских F-16 с российскими С-300 предсказать несложно. Будет то же самое, что было с вагнеровцами под Хишимом, причем достаточно сложно будет утаить гибель российских летчиков и ракетчиков (эфир-то израильтяне и американцы прослушивают). К тому же С-300 против той тактики, которую применяют ВВС Израиля в Сирии, малоэффективны. Низколетящие самолеты ракета 48Н, которой оснащен комплекс С-300, сбивает только на дистанции от 28 до 38 км, а так близко к сирийской территории израильские самолеты не подлетают. Что же касается российских возможностей радиоэлектронной борьбы, о которых говорил Шойгу, то они с израильскими не сравнимы. Да и российские самолеты радиоэлектронной разведки, как показала трагедия с Ил-20, легко сбиваются даже устаревшим ЗРК С-200. Потому-то сейчас россияне делают ставку на наземные комплексы РЭБ.

Можно предположить, что Путин разрешил отправить зенитно-ракетные комплексы С-300 в Сирию только с условием, что размещаться они будут лишь на российских военных базах, использоваться только российскими расчетами и только в случае прямого нападения на эти базы. Против же израильских самолетов, атакующих объекты Ирана и "Хезболлы", эти комплексы, скорее всего, применяться не будут. Но и в этом случае не будет стопроцентных гарантий, что Израиль не попытается их уничтожить.

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Впрочем, нельзя исключить, что С-300 вообще не будут поставлены в Сирию. Сразу после объявления об их предстоящей отправке Нетаньяху заявил, что договорился с Путиным о необходимости встречи между российскими и израильскими военными, которые должны будут обсудить сохранение механизма предотвращения конфликтов между вооруженными силами двух стран в Сирии. Не исключено, что Москва, чтобы сохранить лицо, удовлетворится чисто символическими уступками со стороны Израиля, вроде расширения бесполетных зон вокруг Хмеймима и Тартуса и израильского обещания пораньше предупреждать российский контингент о предстоящих атаках иранских объектов. А после этого откажется от объявленной переброски С-300. Тогда получится, что эти ЗРК предназначены лишь для дипломатического давления на Израиль, а не для того, чтобы сбивать с их помощью израильские самолеты.

Сколь эффективна будет такая "ракетная дипломатия", покажет ближайшее будущее, но уже сейчас ясно, что добиться от Израиля отказа от нанесения ударов по Ирану и "Хезболле" Москве не удастся. Для Израиля вопрос ликвидации иранской угрозы в Сирии – это вопрос жизни и смерти еврейского государства. И военным путем противостоять действиям Израиля Россия не сможет. А зенитно-ракетные комплексы С-300 будут лишь провоцировать стороны конфликта на активные действия по их захвату или уничтожению, но безопасность российских военных в Сирии и их союзников в Сирии нисколько не повысят.