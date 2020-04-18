"Новый коронавирус 2019 года – это природа, наказывающая человеческую расу за сохранение нецивилизованных жизненных привычек. Я, Ши Чжэнли, клянусь своей жизнью, что это не имеет никакого отношения к нашей лаборатории. Я советую тем, кто верит и распространяет слухи из вредных источников в СМИ, а также тем, кто верит в ненадежный так называемый академический анализ индийских ученых, заткнуть свои вонючие рты", – так 7 февраля 2020 года отреагировала китайская вирусолог-исследователь Уханьского института вирусологии в Академии наук Китая на гипотезу о причастности к распространению коронавируса лаборатории в Ухане.

Комментарии и вопросы

1. В качестве доказательства своей правоты ученая не приводит каких-либо аргументов, принятых в научной среде. Вместо этого она... клянется. Это необычный стиль академической аргументации.

2. Ее объяснение действий коронавируса оказывается не природным, а "морально-этическим" – "природа наказывает".

3. О каких "нецивилизованных жизненных привычках" говорит исследователь коронавирусов?

4. Из ее объяснений следует, что человечество (точнее: "человеческая раса") оказалось "нецивилизованным". И за это ему следует "наказание". Мы уже не раз слышали подобную аргументацию. Обычно не от ученых.

5. Что означает, что человечество оказалось "нецивилизованным"? Летучие мыши семейства подковоносных, живущие в пещерах Юньнани, не приходили к человечеству. Это человечество пришло к подковоносным летучим мышам. В лице Ши Чжэнли и ее сотрудников.

Надо ли это понимать так, что если ученая Ши и ее сотрудники оказались "нецивилизованными", то теперь природа "наказывает" человеческую расу за действия Ши?

Или же это ученая Ши избрала "природу" (подковоносных летучих мышей) в качестве инструмента для наказания "нецивилизованной человеческой расы"? Дама является сторонницей зеленого тоталитаризма и гретинисткой?

6. "Вредные источники в СМИ" – еще одна неожиданная морально-этическая оценка от академического ученого.

7. Как известно, анализ индийских исследователей оказался точным, только недостаточным для сделанных ими выводов. Обнаруженные ими элементы в геноме коронавируса SARS-CoV-2 можно встретить не в одном вирусе, а во многих. Аргумент "вонючие рты" не является обычным в академической дискуссии.

8. В последние годы Ши Чжэньли опубликовала немало академических статей в серьезных научных журналах. Последнюю – в феврале 2020 года. Почему на языке науки она замолчала именно сейчас?

9. И все же главное: почему вместо каких-либо научных объяснений, демонстрирующих различия между коронавирусами, созданными в лаборатории Р4 Уханьского института вирусологии, и коронавирусом SARS-CoV-2, уже приведшим к смерти 150 тыс.чел. и заразившим более 2 млн.чел., замдиректора лаборатории Р4 и руководитель лаборатории Р2 УИВ использует исключительно морально-этическую аргументацию?