В Италию возвращается ад коронавируса? Количество больных взлетело, но карантин ослаблен. Эксклюзив

В Италии увеличилось количество больных коронавирусом. В пострадавшем регионе Ломбардия за последние дни – более тысячи заболевших. У многих болезнь протекает бессимптомно, что делает их скрытыми разносчиками опасной инфекции.

Несмотря на неоднозначную статистику – власти ослабляют карантин. А местные жители с удовольствием ездят по региону.

Что сейчас происходит в Италии и не ошиблись ли власти, начав выход из жесткого карантина – разбирался OBOZREVATEL.

Какая ситуация в стране сейчас

Поводом для переживаний стала статистика. За последние дни замечен рост заболевших как по всей стране, так и в самом пострадавшем регионе – Ломбардии. Конечно, речь не идет о тысячах новых жертв недуга, но тем не менее цифры пока неутешительные.

Общее количество умерших от COVID-19 выросло до 31 тысячи;

11 мая в целом по стране вирус обнаружили у 744 человек, 12 мая уже у 1402, 13 мая – у 888. Цифры прыгают, но количество заболевших пока относительно высокое;

Смертность упала. 13 мая умерло 195 человек. В пик пандемии было 800-900 человек ежедневно.

На фоне нестабильной ситуации власти ослабляют карантинные ограничения. Причин тут несколько. Во-первых, болезнь болезнью, а экономика трещит по швам. По прогнозам МВФ, госдолг Италии возрастет на 20%, а ВВП упадет минимум на 9%.

График числа зараженных с начала пандемии Скриншот

Во-вторых, жители все той же Ломбардии находятся на карантине с 20-х чисел февраля, то есть более 2-х месяцев. Психологически это очень сложно, и среди людей растет недовольство. Поэтому часть ограничений сняли еще с 4 мая:

работает промышленность;

есть возможность посещать родных и близких;

разрешены тренировки для спортсменов;

бары и рестораны работают на вынос.

Журналистка Екатерина Садилова, которая живет в Лоди (коммуна в Ломбардии), рассказала, что из-за снятия ограничений на улицах итальянцев стало больше, жизнь постепенно восстанавливается. Итальянцы в целом стараются соблюдать правила, но находятся и те, кто игнорирует требования властей.

"Ослабления есть, ты можешь навестить своих родственников, передвигаться в пределах региона. Но взять и просто так поехать куда-то погулять все же невозможно. При большом желании нельзя сесть в автомобиль, отправиться в Геную на пляж или на озеро Комо. В этом плане ограничения еще действуют. Но прогресс есть в том, что мы можем гулять по городу. К примеру, мы с мужем спокойно можем поехать к его родителям, которые живут в 10 км от нас. Даже психологически спокойнее, что ты можешь навестить своих родственников", – отметила OBOZREVATEL Садилова.

В Италии люди постепенно возвращаются к нормальной жизни. Но многие ограничения еще действуют

При этом, несмотря на ослабление карантина, в стране официальная статистика то растет, то падает. Как оказалось, это объясняется не ростом случаев инфицирования, а банально количеством сделанных тестов.

Италия переламывает COVID-19

Действительно, рост заболеваемости объясняется просто – количеством сделанных ПЦР-анализов. Италия выходит в лидеры по тому, сколько сделано тестов – более 2,7 млн штук.

Лучшая ситуация лишь в нескольких странах – Испании, Португалии, Объединенных Арабских Эмиратах и других. То есть по факту на тысячу итальянцев проверено 45 человек. В Украине, к примеру, всего 5.

Сейчас тестирование делают не только для отдельных категорий из зоны риска (врачам, полицейским, военным), но и другим жителям. "Количество инфицированных гораздо меньше, чем было пару недель назад. Это радует и вселяет надежду. Почему так прыгают данные? Все дело в тестах, власти начали повально проверять итальянцев. Поэтому есть очень много случаев бессимптомного коронавируса, у людей даже нет кашля или температуры, но есть антитела", – поясняет Екатерина Садилова.

А вот процент именно тяжелых больных снижается. К примеру, 12-13 мая в реанимациях лежало около тысячи итальянцев. Это в 4 раза меньше чем в разгар эпидемии, в конце марта-начале апреля.

"Раньше, когда были забиты людьми больницы, пациентов с высокой температурой даже не госпитализировали. Такие люди оставались под контролем врачей у себя дома на самоизоляции. Сейчас наоборот – вне зависимости от проблем с дыханием пациентов с высокой температурой забирают медики, ведь мест стало больше", – отмечает Садилова.

Итальянка украинского происхождения Наталья Гебрич дополнила, что сравнивать данные о количестве заболевших в какой-то конкретный день некорректно и нужно смотреть на всю ситуацию в целом. Также Наталья привела сведения из своего приложения, которое показывает обновляемую статистику. Там указано, что сейчас 50% от общего числа заболевших за все время уже официально выздоровели.

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"Да, обратите внимание на статистику. Здесь у всех в телефонах есть специальные приложения, там можно выбирать для себя официальные источники получения информации о заболеваемости COVID-19. Я регулярно за этим слежу", – подчеркнула Гебрич.